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РИА Новости

В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

11:15 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в сторону Речного вокзала, при проезде перекрёстка допустил столкновение с автомобилем Toyota.
"После чего первый автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода – девушку. Пешеход с различными травмами была госпитализирована медицинское учреждение. По факту аварии начата проверка", - сказали в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства.
Также очевидцы в социальной сети сообщают, что автомобиль сломал павильон на остановке "Цветы Алтая".
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