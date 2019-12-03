В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в сторону Речного вокзала, при проезде перекрёстка допустил столкновение с автомобилем Toyota.
"После чего первый автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода – девушку. Пешеход с различными травмами была госпитализирована медицинское учреждение. По факту аварии начата проверка", - сказали в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства.
Также очевидцы в социальной сети сообщают, что автомобиль сломал павильон на остановке "Цветы Алтая".