Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Любое приложение, собирающее личные данные пользователей, потенциально имеет "контрразведывательную угрозу", в России к западному программному обеспечению относятся так же, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Любое приложение, собирающее личные данные пользователей, потенциально имеет "контрразведывательную угрозу", в России к западному программному обеспечению относятся так же, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц

Ранее ФБР направило письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру , в котором сообщило, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

Обеспокоенность ФБР частично связана с "правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, ФБР утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

"Любая страна рассматривает любое приложение для другой страны как потенциальную угрозу. В России ФСБ проверяет и выдает сертификаты соответствия ПО, у нас ФСТЭК выдает сертификаты. Также проверяется ПО в России на наличие НДВ - недокументированные возможности - что не описано, но умеет делать устройство. К примеру, наличие открытых портов для получения каких-то данных с телефона", - рассказал эксперт.