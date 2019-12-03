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РИА Новости

Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp

11:12 03.12.2019 (обновлено: 11:13 03.12.2019)
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© AP Photo / Ahn Young-joonДевушка на фоне рекламы смартфона
Девушка на фоне рекламы смартфона
© AP Photo / Ahn Young-joon
Девушка на фоне рекламы смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Любое приложение, собирающее личные данные пользователей, потенциально имеет "контрразведывательную угрозу", в России к западному программному обеспечению относятся так же, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее ФБР направило письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором сообщило, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
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Обеспокоенность ФБР частично связана с "правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, ФБР утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.
"Любая страна рассматривает любое приложение для другой страны как потенциальную угрозу. В России ФСБ проверяет и выдает сертификаты соответствия ПО, у нас ФСТЭК выдает сертификаты. Также проверяется ПО в России на наличие НДВ - недокументированные возможности - что не описано, но умеет делать устройство. К примеру, наличие открытых портов для получения каких-то данных с телефона", - рассказал эксперт.
"Зачастую эти недокументированные возможности являются предметом особого контроля службы нацбезопасности, ФБР, ФСБ, АНБ. Естественно, любое приложение, которое хоть как-то передает данные в другую страну о пользователях, является потенциальной угрозой. Мы в России к западным ПО относимся ровно так же", - добавил Лифшиц.
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Евгений ЛифшицФБРЧак ШумерРоссияВ мире
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