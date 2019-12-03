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РИА Новости

Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года

11:10 03.12.2019 (обновлено: 12:07 03.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкКопенгаген
Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд планирует посетить Россию в начале 2020 года, в ходе визита он рассчитывает провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
"Я ожидаю, что министр иностранных дел Дании (Еппе Куфуд - ред.) приедет в Москву где-то в начале следующего года, в рамках этого визита планируется его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы работаем над датой", - сообщил датский посол.
Последняя встреча Лаврова и главы МИД Дании состоялась в сентябре текущего года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Сергей ЛавровМИД Дании‎МоскваРоссияВ мире
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