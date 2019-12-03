Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года

"Я ожидаю, что министр иностранных дел Дании (Еппе Куфуд - ред.) приедет в Москву где-то в начале следующего года, в рамках этого визита планируется его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы работаем над датой", - сообщил датский посол.