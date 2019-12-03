Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заявление Заявление ФБР о том, что любое приложение, собирающее личные данные пользователей, в частности фоторедактор FaceApp, потенциально имеет "контрразведывательную угрозу", раскрывает схему работы властей США, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее ФБР направило письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру , в котором сообщило, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

Обеспокоенность ФБР частично связана с "правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, ФБР утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

"Своим заявлением ФБР по сути раскрывает собственную схему работы. Это говорит только об одном - готовьтесь, что в любом популярном мобильном приложении из США за вами могут следить", - заявил Щельцин.

"И, в первую очередь, это все самые популярные операционные системы, в которые мы также добровольно отдаем биометрию - пальцы, лицо и т.д.", - отметил он.