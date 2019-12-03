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РИА Новости

Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений

11:03 03.12.2019
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© AP Photo / Jenny KaneПриложение FaceApp на экране смартфона
Приложение FaceApp на экране смартфона
© AP Photo / Jenny Kane
Приложение FaceApp на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заявление ФБР о том, что любое приложение, собирающее личные данные пользователей, в частности фоторедактор FaceApp, потенциально имеет "контрразведывательную угрозу", раскрывает схему работы властей США, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее ФБР направило письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором сообщило, что все разработанные в России мобильные приложения могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу". В июле Шумер заявил в письме к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
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Обеспокоенность ФБР частично связана с "правовыми механизмами, которые позволяют правительству России получать доступ к данным в пределах страны". В частности, ФБР утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.
"Своим заявлением ФБР по сути раскрывает собственную схему работы. Это говорит только об одном - готовьтесь, что в любом популярном мобильном приложении из США за вами могут следить", - заявил Щельцин.
"И, в первую очередь, это все самые популярные операционные системы, в которые мы также добровольно отдаем биометрию - пальцы, лицо и т.д.", - отметил он.
Ранее российская компания Wireless Lab, разработчик приложения FaceApp, опровергла заявления о передаче данных третьим лицам, добавив, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в "облаке", загружает только выбранную пользователем фотографию и удаляет ее спустя 48 часов.
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ФБРЧак ШумерРоссияСШАВ мире
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