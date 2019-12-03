Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-03T11:01+0300
https://ria.ru/20191203/1561896333.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156189/50/1561895002_0:292:3032:1997_1036x0_80_0_0_9a5f2c576e871f3e9b0faa1363df5f07.jpg
РИА Новости

Спасти всех: в Красноярске открылся современный хирургический корпус

11:01 03.12.2019
4
© РИА Новости / Сергей ПятаковМедики во время операции
Медики во время операции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый хирургический корпус краевой клинической больницы открылся в Красноярске. Теперь количество проводимых операций будет увеличено с 17 тысяч до 25 тысяч в год. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию врачи начнут помогать людям с самыми тяжелыми и ранее неоперабельными диагнозами. Кроме того, пребывание пациентов в отделениях также станет более комфортным.
Одно из главных нововведений больницы – маркировка пациентов по степени тяжести. Больных будут распределять с учетом международной шкалы METTS – по цветовой индикации потоков.
Красный – тяжелые пациенты, требующие экстренной или реанимационной помощи. Желтый – пациенты средней тяжести, которые сопровождаются медицинским работником и транспортируются на кресле-каталке. Зеленый – пациенты в удовлетворительном состоянии, способные передвигаться самостоятельно.
В администрации региона подчеркнули, что больницу построили в рекордно быстрые сроки – 27 месяцев вместо запланированных 42. Все это время врачи проходили обучение на новом оборудовании и даже длительные стажировки в клинике в Германии.

Все время строительства наши врачи принимали самое активное участие в создании нового хирургического корпуса. Мы понимаем, что еще многому придется учиться, в том числе тому, как лучше использовать оборудование, эксплуатировать здание. Все полученные знания мы будем активно использовать на благо жителей Красноярского края", – отметил главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.

Новый хирургический корпус состоит из двух операционных блоков на 14 залов, диагностического отделения, приемного покоя для экстренных больных с операционным блоком на три зала, пищеблока и центрального стерилизационного отделения.
Первым откроет свои двери приемный покой, где оказывают помощь пациентам, самостоятельно поступившим на плановую госпитализацию. Его перевод из старого корпуса в новый позволит увеличить пропускную способность с 90 до 150 человек в сутки.
Отделение также оснащено стационарными и мобильными аппаратами искусственной вентиляции легких в случаях массового поступления пострадавших.
000000
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиКрасноярский крайКрасноярск
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Журналист, автор и ведущий программы Вести недели на телеканале Россия 1 Дмитрий Киселев
Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве
Полицейские на южной стороне Лондонского моста. 29 ноября 2019
В Британии приспустили флаги в память о жертвах нападения в Лондоне
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву
Руки ребенка и матери
В Подмосковье женщина родила девятого ребенка
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
Зрители в кинотеатре
В Мексике началась третья ежегодная неделя российского кино
ДТП в Забайкальском крае
Четырнадцать пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализированы
Медаль к премии Лобачевского
Медаль и премия имени Лобачевского вручены канадскому математику Вайсу
Константин Косачев
США пытаются навязать ЕС свои приоритеты в геополитике, заявил Косачев
Девушка в магазине
Тур по аутлетам. Бренды в полцены и секретные распродажи
Президент Украины Владимир Зеленский
Мир в Донбассе зависит от воли Зеленского, считает Медведчук
Свадебные кольца
Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
Очки из 100% арабики: кофейный жмых заменит пластик
Очки из 100% арабики: кофейный жмых заменит пластик
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
Европейских авиаперевозчиков предупредили о рисках полета над Египтом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
10:36Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова
10:35Посол: Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии
10:34Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути
Лента новостейМолния