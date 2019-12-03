Спасти всех: в Красноярске открылся современный хирургический корпус

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новый хирургический корпус краевой клинической больницы открылся в Красноярске. Теперь количество проводимых операций будет увеличено с 17 тысяч до 25 тысяч в год. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию врачи начнут помогать людям с самыми тяжелыми и ранее неоперабельными диагнозами. Кроме того, пребывание пациентов в отделениях также станет более комфортным.

Одно из главных нововведений больницы – маркировка пациентов по степени тяжести. Больных будут распределять с учетом международной шкалы METTS – по цветовой индикации потоков.

Красный – тяжелые пациенты, требующие экстренной или реанимационной помощи. Желтый – пациенты средней тяжести, которые сопровождаются медицинским работником и транспортируются на кресле-каталке. Зеленый – пациенты в удовлетворительном состоянии, способные передвигаться самостоятельно.

В администрации региона подчеркнули, что больницу построили в рекордно быстрые сроки – 27 месяцев вместо запланированных 42. Все это время врачи проходили обучение на новом оборудовании и даже длительные стажировки в клинике в Германии.

Все время строительства наши врачи принимали самое активное участие в создании нового хирургического корпуса. Мы понимаем, что еще многому придется учиться, в том числе тому, как лучше использовать оборудование, эксплуатировать здание. Все полученные знания мы будем активно использовать на благо жителей Красноярского края", – отметил главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин.

Новый хирургический корпус состоит из двух операционных блоков на 14 залов, диагностического отделения, приемного покоя для экстренных больных с операционным блоком на три зала, пищеблока и центрального стерилизационного отделения.

Первым откроет свои двери приемный покой, где оказывают помощь пациентам, самостоятельно поступившим на плановую госпитализацию. Его перевод из старого корпуса в новый позволит увеличить пропускную способность с 90 до 150 человек в сутки.