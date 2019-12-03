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РИА Новости

Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей

11:00 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае
Эвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Эвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Трое детей погибли и один пострадал, по уточненным данным, при падении автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Падение рейсового автобуса с моста высотой 12 метров в реку Куэнга произошло днем 1 декабря. В автобусе, следовавшем по маршруту Сретенск – Чита, находились 42 человека, 19 из них погибли. Оперативники задержали предпринимателя, которого подозревают в нарушении правил перевозок.
"В числе погибших 19 человек три ребенка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на утро вторника в больницах остаются госпитализированными 20 человек, среди которых один ребенок.
"С пострадавшими и семьями погибших продолжают работать 11 психологов. На телефон "горячей линии" в момента ДТП поступило свыше 230 обращений", - добавил собеседник агентства.
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