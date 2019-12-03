Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей

Эвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае

Эвакуация пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Трое детей погибли и один пострадал, по уточненным данным, при Трое детей погибли и один пострадал, по уточненным данным, при падении автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Падение рейсового автобуса с моста высотой 12 метров в реку Куэнга произошло днем 1 декабря. В автобусе, следовавшем по маршруту Сретенск – Чита, находились 42 человека, 19 из них погибли. Оперативники задержали предпринимателя, которого подозревают в нарушении правил перевозок.

"В числе погибших 19 человек три ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на утро вторника в больницах остаются госпитализированными 20 человек, среди которых один ребенок.