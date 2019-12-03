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РИА Новости

В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа

10:56 03.12.2019
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© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Несколько десятков про-пекинских демонстрантов собрались во вторник у здания генерального консульства США в Гонконге в знак протеста против принятия закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге", они растоптали американский флаг и сожгли большую картонную "голову" президента США Дональда Трампа, и потребовали его отставки, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
Демонстранты собрались в первой половине дня в общественном парке Чатер-Гарден, где исполнили национальный гимн Китая и затем двинулись к зданию американского генконсульства. В попытке выразить свое недовольство и злость из-за решения президента США подписать соответствующий законопроект, демонстранты, размахивая флагами КНР, топтали американский флаг, выкрикивали лозунги, обвиняя Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая.
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Как сообщает RTHK, одна из участниц протеста била телефоном по постеру, на котором было изображено лицо американского лидера, другой демонстрант принес картонный постер, на котором изображение головы президента США было приклеено к распечатанному рисунку тела дьявола. В конце протеста его участники подожгли огромную картонную "голову" американского президента.
К протестующим вышел представитель дипмиссии, которому вручили петицию с требованием, чтобы Трамп подал в отставку.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал два закона, касающихся Гонконга - "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.
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Протесты в ГонконгеДональд ТрампГонконгСШАВ мире
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