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РИА Новости

Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку

10:54 03.12.2019
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© Фото : Александр Щербак / ТАСС/POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
© Фото : Александр Щербак / ТАСС/POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
БАКУ, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник возложил венок из красных роз к мемориалу Гейдара Алиева.
Мемориал представляет собой постамент, на котором стоит фигура президента Азербайджана Гейдара Алиева, а за его спиной установлена стена с изображением географических контуров республики.
Министр и сопровождающая его и российская делегация возложила венок и к захоронению супруги Гейдара Алиева Зарифы.
В ходе своего визита в Баку Лавров также отдал дань памяти павшим за независимость Азербайджана, возложив цветы у Вечного огня на Аллее шехидов.
Аллея шехидов была заложена в 1990 году после трагедии, разыгравшейся на улицах Баку в ночь на 20 января 1990 года, когда в столицу Азербайджана были введены советские войска. Здесь находятся могилы азербайджанцев, которые боролись за независимость Азербайджана и погибли в ту ночь, а также могилы тех, кто стал шехидами в борьбе за азербайджанские земли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровРоссияБакуАзербайджан
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