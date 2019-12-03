Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку

БАКУ, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник возложил венок из красных роз к мемориалу Гейдара Алиева.
Мемориал представляет собой постамент, на котором стоит фигура президента Азербайджана Гейдара Алиева, а за его спиной установлена стена с изображением географических контуров республики.
Министр и сопровождающая его и российская делегация возложила венок и к захоронению супруги Гейдара Алиева Зарифы.
В ходе своего визита в Баку Лавров также отдал дань памяти павшим за независимость Азербайджана, возложив цветы у Вечного огня на Аллее шехидов.
Аллея шехидов была заложена в 1990 году после трагедии, разыгравшейся на улицах Баку в ночь на 20 января 1990 года, когда в столицу Азербайджана были введены советские войска. Здесь находятся могилы азербайджанцев, которые боролись за независимость Азербайджана и погибли в ту ночь, а также могилы тех, кто стал шехидами в борьбе за азербайджанские земли.