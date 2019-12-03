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РИА Новости

Трехсторонняя встреча по газу возможна 5 декабря, заявил Новак

10:53 03.12.2019 (обновлено: 11:00 03.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Еще дата не оговорена, поскольку идет продолжение работы между компаниями, но если компании будут готовы к этому времени, тогда будем готовы и 5-го провести встречу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности провести встречу 5 декабря.
Новак уточнил, что перед трехсторонней встречей на министерском уровне необходимо провести встречи на экспертном уровне.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
Вчера, 14:00
Украина готова к переговорам по газу в рамках трехсторонней встречи
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ЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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