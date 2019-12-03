Трехсторонняя встреча по газу возможна 5 декабря, заявил Новак

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Еще дата не оговорена, поскольку идет продолжение работы между компаниями, но если компании будут готовы к этому времени, тогда будем готовы и 5-го провести встречу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности провести встречу 5 декабря.
Новак уточнил, что перед трехсторонней встречей на министерском уровне необходимо провести встречи на экспертном уровне.