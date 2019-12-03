Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский

Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Архивное фото

Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию острова Русский во Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке как международного научно-образовательного и технологического кластера. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации концепции развития острова Русский", - говорится в документе.

План, в частности, предусматривает создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни.

Правительство РФ утвердило концепцию развития острова Русский в июне 2017 года. Она разбита на два этапа.

На первом этапе (2017-2022 годы) планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций. Предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. Планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс "Владивостокская крепость", инновационно-культурный центр.