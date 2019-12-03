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РИА Новости

Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский

10:52 03.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке как международного научно-образовательного и технологического кластера. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации концепции развития острова Русский", - говорится в документе.
План, в частности, предусматривает создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни.
Правительство РФ утвердило концепцию развития острова Русский в июне 2017 года. Она разбита на два этапа.
На первом этапе (2017-2022 годы) планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций. Предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры. Планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс "Владивостокская крепость", инновационно-культурный центр.
На втором этапе (2023-2027 годы) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский (развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т.д.)
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Остров РусскийДальневосточный федеральный университетМоскваВладивостокРоссияЭкономика
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