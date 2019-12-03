В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге

Вечером 2 декабря на улице Терешковой у выезда из города обрушился виадук "Обход города Оренбурга", когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора", их водители с травмами госпитализированы. Следственные органы расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и ремонтных работ. Власти заявляли, что в инциденте может быть виновен водитель большегруза, который не обратив внимание на ограничение допустимой массы, проехал по мосту.