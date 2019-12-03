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РИА Новости

В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге

10:48 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
УФА, 3 дек - РИА Новости. Два водителя, пострадавшие при обрушении моста в Оренбурге, останутся под наблюдением врачей в больнице в течение пяти дней, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Вечером 2 декабря на улице Терешковой у выезда из города обрушился виадук "Обход города Оренбурга", когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик "Скания" и легковой автомобиль "Лада-Приора", их водители с травмами госпитализированы. Следственные органы расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и ремонтных работ. Власти заявляли, что в инциденте может быть виновен водитель большегруза, который не обратив внимание на ограничение допустимой массы, проехал по мосту.
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По данным областного минздрава водитель легкового автомобиля – мужчина 1964 года рождения - находится в состоянии легкой степени тяжести, а водитель грузовика 1987 года рождения остается в состоянии средней тяжести.
"Водитель легковушки больше напуган, у него легкие травмы. Водитель большегруза получил травму головы, но он ходит, разговаривает. Пострадавших в стационаре будут наблюдать в течение пяти дней", - пояснили в минздраве.
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