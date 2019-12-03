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РИА Новости

Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат

10:48 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Одной из причин невысокой средней заработной платы в Мордовии является большое количество колоний на территории республики, где оплата труда осужденных очень низкая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Исследование РИА Новости, результаты которого были опубликованы в понедельник, показало, что Мордовия находится в числе регионов-аутсайдеров по уровню зарплат, занимая 82-е место. В частности, в республике половина жителей региона получает зарплату в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей, а медианная зарплата (чистая зарплата среднестатистического работника) составляет 22 тысячи рублей.
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами
"Невысокая заработная плата в Республике Мордовия обусловлена высокой долей сельского хозяйства и социально-культурной сферы в структуре экономики республики, где традиционно уровень зарплаты невысок, и отсутствием предприятий топливно-энергетического, металлургического, банковского секторов, где в среднем по России стабильно высокая заработная плата", - сообщили РИА Новости в правительстве республики.
Кроме того, уточнили в правительстве Мордовии, отставание республики от других регионов по зарплатам объясняется наличием на ее территории большого количества учреждений управления Федеральной службы исполнения наказаний.
"Оплата труда осужденных к лишению свободы, занятых на оплачиваемых работах в обрабатывающих производствах, заведомо самая низкая. Так, за январь-сентябрь 2019 года среднемесячная заработная плата спецконтингента составила 6082 рубля при численности 5123 человека", - подчеркнули в пресс-служба правительства Мордовии.
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