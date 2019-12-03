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РИА Новости

Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек

10:36 03.12.2019
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© AP Photo / Abbas DullehМедицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола
© AP Photo / Abbas Dulleh
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате вспышки смертельного вируса лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК), начавшейся летом прошло года, превысило 2,2 тысячи человек, сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране.
Ранее сообщалось, что жертвами вируса лихорадки Эбола стало более 2,1 тысячи человек.
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"Общее число (заразившихся –ред.), по состоянию на 01/12/2019 достигло 3313 случаев (3195 подтверждённых и 118 возможных), в том числе было зарегистрировано 2204 смертельных случая с момента начала эпидемии в августе 2018 года, коэффициент смертности составляет 67%", - говорится в Twitter отделения ВОЗ в ДРК.
Также специалисты отметили, что в трех конголезских провинциях вирус лихорадки сохраняется с самого начала эпидемии. Медики заверили, что с августа 2018 года вакцину получили более 255,5 тысячи человек.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке около пяти лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
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Вирус ЭболаРаспространение лихорадки ЭболаДемократическая Республика КонгоВ мире
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