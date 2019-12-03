Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в результате вспышки смертельного вируса Число погибших в результате вспышки смертельного вируса лихорадки Эбола Демократической республике Конго (ДРК) , начавшейся летом прошло года, превысило 2,2 тысячи человек, сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране.

Ранее сообщалось, что жертвами вируса лихорадки Эбола стало более 2,1 тысячи человек.

"Общее число (заразившихся –ред.), по состоянию на 01/12/2019 достигло 3313 случаев (3195 подтверждённых и 118 возможных), в том числе было зарегистрировано 2204 смертельных случая с момента начала эпидемии в августе 2018 года, коэффициент смертности составляет 67%", - говорится в Twitter отделения ВОЗ в ДРК.

Также специалисты отметили, что в трех конголезских провинциях вирус лихорадки сохраняется с самого начала эпидемии. Медики заверили, что с августа 2018 года вакцину получили более 255,5 тысячи человек.