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РИА Новости

Посол: Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии

10:35 03.12.2019
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© Фото предоставлено посольством РФ в МонголииПосол РФ в Монголии Искандер Азизов
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
© Фото предоставлено посольством РФ в Монголии
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов. Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии в качестве альтернативы строительству ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенга, заявил РИА Новости посол РФ в Монголии Искандер Азизов.
"Монгольская сторона по-прежнему изучает возможности строительства гидроэнергетических объектов на притоках реки Селенга. Вместе с тем, здесь с пониманием относятся к имеющимся у нас и у ЮНЕСКО вопросам, касающимся сохранения биоразнообразия и экологического благополучия озера Байкал", - заявил посол в интервью РИА Новости.
По его словам, в качестве альтернативы "российская сторона всегда готова увеличить поставки электроэнергии, а также, что имеет гораздо большее значение, – обеспечить комплексное развитие энергетики Монголии для решения ключевых задач".
В частности, Россия могла бы помочь в создании современных генерирующих мощностей, формирования единой энергосистемы Монголии из ныне разрозненных 4-х частей, обеспечения устойчивости ее работы и профицита мощности.
Ранее в Сочи министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар заявил РИА Новости, что международные эксперты изучат возможные риски строительства ГЭС для экологии Байкала.
Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на реке Селенга и ее притоках, впадающих в Байкал. РФ неоднократно заявляла о высоких экологических рисках проекта. Эта тема обсуждается уже не первый год. При этом РФ выражает готовность оказать содействие Монголии в компенсации недостатка электроэнергии в этой стране. Один из вариантов - строительство воздушной ЛЭП в Монголию.
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Искандер АзизовЮНЕСКОУлан-БаторРоссияМонголияЭкономика
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