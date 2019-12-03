Посол: Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии

УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии в качестве альтернативы строительству ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенга, заявил РИА Новости посол РФ в Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии в качестве альтернативы строительству ГЭС на впадающей в Байкал реке Селенга, заявил РИА Новости посол РФ в Монголии Искандер Азизов.

"Монгольская сторона по-прежнему изучает возможности строительства гидроэнергетических объектов на притоках реки Селенга. Вместе с тем, здесь с пониманием относятся к имеющимся у нас и у ЮНЕСКО вопросам, касающимся сохранения биоразнообразия и экологического благополучия озера Байкал", - заявил посол в интервью РИА Новости.

По его словам, в качестве альтернативы "российская сторона всегда готова увеличить поставки электроэнергии, а также, что имеет гораздо большее значение, – обеспечить комплексное развитие энергетики Монголии для решения ключевых задач".

В частности, Россия могла бы помочь в создании современных генерирующих мощностей, формирования единой энергосистемы Монголии из ныне разрозненных 4-х частей, обеспечения устойчивости ее работы и профицита мощности.

Ранее в Сочи министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар заявил РИА Новости, что международные эксперты изучат возможные риски строительства ГЭС для экологии Байкала.