Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:34+0300
https://ria.ru/20191203/1561894919.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153475/66/1534756660_338:621:2875:2048_1036x0_80_0_0_d62cb1135e6af179c88ed7e92908448a.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути

10:34 03.12.2019
82
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛедокол
Ледокол
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ледокол. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем, отметив вклад атомного ледокольного флота в освоении Арктики, а также создании условий для надёжной работы Северного морского пути, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По его словам, ровно шестьдесят лет назад, 3 декабря 1959 года, был принят в эксплуатацию атомный ледокол "Ленин" – первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой. Его создание стало этапным событием в истории мирового судостроения и по праву считается днём рождения атомного ледокольного флота.
"Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетентности и ответственному отношению к делу специалистов в самых разных отраслях отечественной экономики, фундаментальной и прикладной науки. За прошедшее время атомный ледокольный флот внёс поистине уникальный вклад в освоение Арктики, в создание условий для надёжной работы Северного морского пути", - отметил Путин.
По мнению президента, современные ледоколы обеспечивают безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах, являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы.
Атомный ледокол Ямал в Карском море
15 октября, 03:36
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
"Сегодня перед вами стоят большие, важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения", - добавил глава государства.
Путин выразил уверенность в том, что профессионализм российских корабелов и учёных, их приверженность замечательным трудовым традициям предшественников позволят и дальше добиваться успехов на арктическом направлении, обеспечивать лидерство России в освоении Севера, в мирном использовании атома.
300000
Обсудить 1
Северный морской путьАрктикаВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на жителя Татарстана, убившего бывшую жену и двух детей
Установка елки на главной площади Кузбасса
Поставщик рассказал о кемеровской елке за 18 миллионов рублей
Руки в наручниках
В Барселоне испанец признался в убийстве россиянки
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
Экс-депутата Рады обвинили в нападении на посольство России в Киеве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
СК завершил расследование крушения SSJ100 в "Шереметьево"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Двух жителей Краснодара заподозрили в присвоении земельных участков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал подписание договора с Ливией по морским зонам
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Трамп забыл жену перед посадкой на вертолет
Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет
Заготовка леса в Хабаровске
Счетная палата не нашла данных по лесам площадью больше Китая или США
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
Посол России в Монголии рассказал о транзите по Улан-Баторской ЖД
Незаконная рубка леса в Ставропольском крае
В Счетной палате рассказали об ущербе от незаконных рубок леса
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
Ракету с "Прогресс МС-13" установили на стартовом столе Байконура
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
10:36Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова
10:35Посол: Россия готова помочь в комплексном развитии энергетики Монголии
Лента новостейМолния