Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем, отметив вклад атомного ледокольного флота в освоении Арктики, а также создании условий для надёжной работы Северного морского пути, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По его словам, ровно шестьдесят лет назад, 3 декабря 1959 года, был принят в эксплуатацию атомный ледокол "Ленин" – первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой. Его создание стало этапным событием в истории мирового судостроения и по праву считается днём рождения атомного ледокольного флота.
"Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетентности и ответственному отношению к делу специалистов в самых разных отраслях отечественной экономики, фундаментальной и прикладной науки. За прошедшее время атомный ледокольный флот внёс поистине уникальный вклад в освоение Арктики, в создание условий для надёжной работы Северного морского пути", - отметил Путин.
По мнению президента, современные ледоколы обеспечивают безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах, являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы.
"Сегодня перед вами стоят большие, важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения", - добавил глава государства.
Путин выразил уверенность в том, что профессионализм российских корабелов и учёных, их приверженность замечательным трудовым традициям предшественников позволят и дальше добиваться успехов на арктическом направлении, обеспечивать лидерство России в освоении Севера, в мирном использовании атома.