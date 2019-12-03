Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем, отметив вклад атомного ледокольного флота в освоении Арктики, а также создании условий для надёжной работы Северного морского пути , соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, ровно шестьдесят лет назад, 3 декабря 1959 года, был принят в эксплуатацию атомный ледокол "Ленин" – первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой. Его создание стало этапным событием в истории мирового судостроения и по праву считается днём рождения атомного ледокольного флота.

"Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетентности и ответственному отношению к делу специалистов в самых разных отраслях отечественной экономики, фундаментальной и прикладной науки. За прошедшее время атомный ледокольный флот внёс поистине уникальный вклад в освоение Арктики, в создание условий для надёжной работы Северного морского пути", - отметил Путин.

По мнению президента, современные ледоколы обеспечивают безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах, являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы.

"Сегодня перед вами стоят большие, важные задачи, для эффективного решения которых на верфях Балтийского завода строятся сразу три мощных ледокола, а также проектируются суда нового поколения", - добавил глава государства.