Лебедев рассказал о работе новых кассационных судов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новые кассационные суды стали в несколько раз чаще удовлетворять жалобы граждан, сообщил глава Верховного суда РФ Новые кассационные суды стали в несколько раз чаще удовлетворять жалобы граждан, сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей России

Новые суды начали работать с 1 октября по принципу сплошной кассации: все кассационные жалобы рассматриваются коллегиально с приглашением сторон по делу.

По данным Лебедева, за два месяца работы новых судов в них подано 28 тысяч дел, 16% удовлетворены (ранее – 5%). По административным делам - цифры 20 и 4 процента соответственно.

"Пока преждевременно делать выводы о работе кассационных судов, но статистика свидетельствует о правильности введения института сплошной кассации", - сказал глава ВС РФ.