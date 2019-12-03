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РИА Новости

Лебедев рассказал о работе новых кассационных судов

10:34 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новые кассационные суды стали в несколько раз чаще удовлетворять жалобы граждан, сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей России.
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Новые суды начали работать с 1 октября по принципу сплошной кассации: все кассационные жалобы рассматриваются коллегиально с приглашением сторон по делу.
По данным Лебедева, за два месяца работы новых судов в них подано 28 тысяч дел, 16% удовлетворены (ранее – 5%). По административным делам - цифры 20 и 4 процента соответственно.
"Пока преждевременно делать выводы о работе кассационных судов, но статистика свидетельствует о правильности введения института сплошной кассации", - сказал глава ВС РФ.
Лебедев отметил, что в новые суды необходимо брать только наиболее квалифицированных судей, способных выявлять и устранять судебные ошибки.
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СудыСовет судей РФВячеслав ЛебедевРоссия
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