Поставщик рассказал о кемеровской елке за 18 миллионов рублей

КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Характеристики кемеровской ёлки, приобретенной городом почти за 18 миллионов рублей, соответствуют техническому заданию администрации Характеристики кемеровской ёлки, приобретенной городом почти за 18 миллионов рублей, соответствуют техническому заданию администрации Кемерово , сообщил РИА Новости поставщик ёлки, директор ООО "СК Сибеврострой" Михаил Вдовенко.

Ранее сообщалось, что ёлка, приобретённая городом почти за 18 миллионов рублей, вызвала неоднозначную реакцию жителей Кузбасса.

"Помимо высоких технологий … каркас у нее из высокопрочной стали, порядка 1900 веток, это порядка 45 ярусов … на каждой ветке несколько отростков ... в каждый из них встроен светодиод. Этих светодиодов 235 тысяч штук в общей сложности, что позволяет … изображать на этой ёлке любую фигуру, картину … текстовку. Техническое задание составляла администрация, и мы, увидев этот аукцион … проработали его … Проработали вариант, нашли московского поставщика. На самом деле у поставщика она на официальном сайте получается дороже", – рассказал Вдовенко.

Собеседник агентства добавил, что в цену поставки елки также включена стоимость игрушек.

"18 миллионов – это вместе с игрушками. Там игрушек разного диаметра почти 1900 штук … Это шары трех типов размеров и трех цветов. И светодиоды тоже трех цветов: синий, белый, красный … По поводу ее интерактивности … Она программируемая … Она может управляться вплоть до смартфона. При определенной настройке эти цвета дают и другие цвета: любой цвет, очень широкий спектр", – добавил Вдовенко.