Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:29+0300
https://ria.ru/20191203/1561894627.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК завел дело на жителя Татарстана, убившего бывшую жену и двух детей

10:29 03.12.2019
111
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА/КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Татарстана, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, пасынка и двухлетнего сына, сообщается на сайте СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 3 декабря в городе Менделеевск мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей бывшей жене, двухлетнему сыну и 19-летнему пасынку. В момент совершения преступления в помещении находился еще и 12-летний пасынок, которому нападавший приказал закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался через окно квартиры и сообщил о произошедшем в полицию.
Подчеркивается, что к моменту приезда сотрудников полиции женщина и 19-летний юноша были мертвы, а ребенок скончался по дороге в больницу.
"СК РФ по Республике Татарстан в отношении 41-летнего Айнура Харисова возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Харисов уже задержан, при задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности.
"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
По данным Telegram-канала "112", подозреваемый – 41-летний Айнур Харисов, трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, много пил. В бывшей семье, как отмечается, бывал наездами – повидать сына. Его экс-супруга в злоупотреблении спиртным замечена не была, работала и занималась воспитанием детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:55
В Новосибирске мужчина убил падчерицу, пока мать была в больнице
001000
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваМенделеевскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом "За заслуги"
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о "гонорарах успеха" адвоката
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш на открытии COP 25 призвал "прекратить войну против природы"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Оренбурге после обрушения моста завели уголовное дело
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Ледяной шельф Бранта в Антарктиде
В ООН напомнили о важности мирного сотрудничества в Антарктиде
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы "минирования"
Стрельба в кафе в Черкесске
Опубликовано видео перестрелки в кафе в Черкесске
Машина скорой помощи у городской клинической больницы имени С.П. Боткина
В Москве около 50 медучреждений отремонтируют по новому стандарту
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти
Здание Государственной Думы РФ
Депутат ГД оценил появление проекта по биологической безопасности
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
10:36Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова
Лента новостейМолния