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РИА Новости

В Барселоне испанец признался в убийстве россиянки

10:27 03.12.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала гражданина Испании в связи с убийством россиянки, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos deEscuadra.
Женщина была обнаружена в доме с признаками насильственной смерти в городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона). Задержанный – 44-летней испанец, возлюбленный убитой.
"Он был задержан на улице, когда шел сдаваться", - пояснил собеседник агентства.
Мэрия городка объявила трехдневный траур. Вечером в понедельник прошла акция в память о жертве.
С начала года в Испании от рук своих партнеров погибли более 50 женщин.
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Мадрид (область)Мадрид (город)БарселонаВ мире
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