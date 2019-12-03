В Барселоне испанец признался в убийстве россиянки

МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала гражданина Полиция задержала гражданина Испании в связи с убийством россиянки, сообщили РИА Новости в каталонских правоохранительных органах Mossos deEscuadra

Женщина была обнаружена в доме с признаками насильственной смерти в городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона). Задержанный – 44-летней испанец, возлюбленный убитой.

"Он был задержан на улице, когда шел сдаваться", - пояснил собеседник агентства.

Мэрия городка объявила трехдневный траур. Вечером в понедельник прошла акция в память о жертве.