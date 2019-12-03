Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл с визитом в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет премьер-министра приземлился в столичном аэропорту "Внуково -2" в 10.00 мск. У трапа гостя встречали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа.
Монгольского гостя приветствовал почетный караул, который исполнил гимны двух стран.
Визит проходит по приглашению президента России Владимира Путина, который побывал в Монголии в сентябре.
Во вторник монгольский премьер встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.