Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию

Самолет премьер-министра приземлился в столичном аэропорту "Внуково -2" в 10.00 мск. У трапа гостя встречали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа.

Визит проходит по приглашению президента России Владимира Путина, который побывал в Монголии в сентябре.

В День независимости Монголия получила от России два истребителя МиГ-29УБ. Церемония прошла на площадке международного аэропорта Чингисхан.

Сосед под защитой: российские МиГ-29 переданы Монголии В День независимости Монголия получила от России два истребителя МиГ-29УБ. Церемония прошла на площадке международного аэропорта Чингисхан.

Во вторник монгольский премьер встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.