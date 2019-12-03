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РИА Новости

Дом в КБР, где произошел взрыв, газифицировали самовольно

10:19 03.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 дек – РИА Новости. Частный дом в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, где произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек, был газифицирован самовольно, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".
В 17.38 мск в понедельник в городе Чегем в частном доме взорвалась газовоздушная смесь. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, он был потушен в 19.59 мск. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей в возрасте от двух до четырех лет, которые в тяжелом состоянии доставлены в больницы в Нальчике.
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"Домовладение было газифицировано самовольно, без согласования с газовой компанией проектной и исполнительно-технической документации. В настоящее время специалисты газовой службы проводят обследование прилегающих участков подземного газопровода, а также замеры газоанализатором", - говорится в сообщении компании.
По ее данным, газовое оборудование (газовый котел, колонка и плита) находились в отдельном помещении, которое расположено через две жилые комнаты от места возгорания.
"В результате пожара газопотребляющее оборудование не было повреждено. Причины пожара выясняются компетентными службами", - отмечает компания.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ГазпромЧегемский районПроисшествия
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