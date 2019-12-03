Дом в КБР, где произошел взрыв, газифицировали самовольно

В 17.38 мск в понедельник в городе Чегем в частном доме взорвалась газовоздушная смесь. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, он был потушен в 19.59 мск. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей в возрасте от двух до четырех лет, которые в тяжелом состоянии доставлены в больницы в Нальчике.