Аксенов объявит полный состав правительства Крыма в среду

Аксенов в октябре расформировал правительство региона, которое работало с 2014 года, после того, как он повторно был утвержден главой региона. После этого Аксенов объявил конкурс на соискание министерских портфелей, который предполагал от кандидатов не только программу работы на соответствующей должности, но и конкурсный отбор и личное собеседование с главой республики.