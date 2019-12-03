Аксенов объявит полный состав правительства Крыма в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Состав нового правительства Республики Крым будет опубликован в среду, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в октябре расформировал правительство региона, которое работало с 2014 года, после того, как он повторно был утвержден главой региона. После этого Аксенов объявил конкурс на соискание министерских портфелей, который предполагал от кандидатов не только программу работы на соответствующей должности, но и конкурсный отбор и личное собеседование с главой республики.
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"Завтра полный состав правительства будет опубликован", - сказал Аксенов.
Он уточнил, что провел собеседование не только с исполняющими обязанности министров, которые захотели продолжить работу, но и с 20 новыми кандидатами. На вопрос, много ли новых лиц будет в составе формирующегося совета министров, Аксенов ответил уклончиво, заметив, что окончательное решение будет принято сегодня.
Ранее парламент региона утвердил главой правительства Крыма работавшего ранее вице-премьера Юрия Гоцанюка, а также весь состав вице-премьеров региона.
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