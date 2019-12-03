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РИА Новости

Экс-депутата Рады обвинили в нападении на посольство России в Киеве

10:15 03.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Игорь Мосийчук
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку обвинение в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск", - сказала Петренко.
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По ее словам, "в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".
"СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие депутаты Украины – Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский", - добавила Петренко.
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Игорь МосийчукСледственный комитет РФВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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