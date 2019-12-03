Экс-депутата Рады обвинили в нападении на посольство России в Киеве

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили бывшему депутату Российские следователи заочно предъявили бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку обвинение в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск", - сказала Петренко.

По ее словам, "в результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".