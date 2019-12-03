Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Ранее во вторник сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы сайта одного Shutterstock по решению Генпрокуратуры от 13 ноября и по решению Роспотребнадзора от 7 октября. Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации...", предполагающей ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в РФ информации.