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РИА Новости

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

10:14 03.12.2019 (обновлено: 10:26 03.12.2019)
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© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа
© Fotolia / Pavel Ignatov
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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Ранее во вторник сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы сайта одного Shutterstock по решению Генпрокуратуры от 13 ноября и по решению Роспотребнадзора от 7 октября. Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации...", предполагающей ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в РФ информации.
"Отдельные страницы shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещённая информация не удалена", - сказал Ампелонский.
Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку. В настоящее время в ее библиотеке содержится около 260 миллионов изображений.
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