В Югре мужчина отсудил у "Аэрофлота" 15 тысяч рублей из-за овербукинга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек - РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО), которому, несмотря на наличие билета, не хватило места в самолете, отсудил у авиакомпании "Аэрофлот" 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Житель Нижневартовска (ХМАО), которому, несмотря на наличие билета, не хватило места в самолете, отсудил у авиакомпании "Аэрофлот" 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского суда.

Согласно информации суда, в марте местный житель приобрел авиабилеты из Нижневартовска через Москву до Вены. Подойдя к стойке регистрации в аэропорту, он узнал, что вылететь указанным авиарейсом, несмотря на наличие билета, он не сможет - свободных мест на борту нет.

"В аэропорту истцу оформили билет на новый рейс, но вылета самолета пришлось ждать в аэропорту три часа. В связи с тем, что ему пришлось несколько часов ждать вылета самолета в аэропорту, отпускное настроение было испорчено, истцу и его троим несовершеннолетним детям тем самым причинен моральный вред, который истец просил взыскать с ответчика - ПАО "Аэрофлот", - сообщили в пресс-службе.

Представитель перевозчика на суде возражал, что требования не являются обоснованными: компания выполнила свои обязательства, переоформила билеты, а время отправления и прибытия не относятся к существенным условиям договора перевозки. Тем не менее, суд оказался на стороне жителя Нижневартовска, установив, что его семья действительно не смогла вылететь вовремя из-за отсутствия свободных мест в самолете.