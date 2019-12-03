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РИА Новости

В Югре мужчина отсудил у "Аэрофлота" 15 тысяч рублей из-за овербукинга

10:14 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 дек - РИА Новости. Житель Нижневартовска (ХМАО), которому, несмотря на наличие билета, не хватило места в самолете, отсудил у авиакомпании "Аэрофлот" 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского суда.
Согласно информации суда, в марте местный житель приобрел авиабилеты из Нижневартовска через Москву до Вены. Подойдя к стойке регистрации в аэропорту, он узнал, что вылететь указанным авиарейсом, несмотря на наличие билета, он не сможет - свободных мест на борту нет.
"В аэропорту истцу оформили билет на новый рейс, но вылета самолета пришлось ждать в аэропорту три часа. В связи с тем, что ему пришлось несколько часов ждать вылета самолета в аэропорту, отпускное настроение было испорчено, истцу и его троим несовершеннолетним детям тем самым причинен моральный вред, который истец просил взыскать с ответчика - ПАО "Аэрофлот", - сообщили в пресс-службе.
На летном поле аэропорта Шереметьево-1
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Представитель перевозчика на суде возражал, что требования не являются обоснованными: компания выполнила свои обязательства, переоформила билеты, а время отправления и прибытия не относятся к существенным условиям договора перевозки. Тем не менее, суд оказался на стороне жителя Нижневартовска, установив, что его семья действительно не смогла вылететь вовремя из-за отсутствия свободных мест в самолете.
"С "Аэрофлота" взыскано в счет компенсации морального вреда 10 тысяч рублей, штраф за задержку транспортного средства - 75 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - в размере 5 тысяч рублей. Всего взыскано 15,1 тысячи рублей... Решение в законную силу не вступило", - добавили в пресс-службе.
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АэрофлотМоскваНижневартовскХанты-МансийскПроисшествия
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