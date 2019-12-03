В УМВД назвали причину ДТП с автобусом под Белгородом

© Фото : МВД по Белгородской области ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Водитель автобуса, который в Водитель автобуса, который в Белгородской области съехал с трассы и опрокинулся, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Авария произошла в 8.25 мск вторника на территории Старооскольского городского округа. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту село Преображенка - Старый Оскол, съехав с трассы и опрокинулся. В результате ДТП пострадали пять человек.

"Предварительная причина - водитель, 1959 года рождения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. За медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. По предварительным данным, опасности для жизни нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам. на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.