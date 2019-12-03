Число жертв взрыва на заводе под Пекином достигло четырех человек

ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Число жертв взрыва на заводе по переработке бобов в пригороде Пекина достигло четырех, следует из заявления местного правительства.
Ранее сообщалось об одном погибшем, двух пропавших без вести и 11 пострадавших.
Взрыв произошел во вторник в 3.07 (понедельник 22.07 мск) на заводе по переработке бобов компании "Дунда Шипинь" в поселке Нюланьшань района Шуньи в 30 километрах к северо-востоку от Пекина.
Сообщается, что спасатели обнаружили двух пропавших без вести, однако они были уже без признаков жизни, еще один человек скончался в больнице. К настоящему моменту 10 человек по-прежнему остаются в медицинских учреждениях под наблюдением врачей, их состояние стабильное, угрозы для жизни нет.
Полиция приступила к расследованию причин происшествия.
15 октября, 09:44В Китае при взрыве на химзаводе погибли четыре человека