Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:06+0300
https://ria.ru/20191203/1561884349.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/137721/22/1377212292_0:92:2000:1217_1036x0_80_0_0_4d2d710a4fd02fe02f11aa7fb0051500.jpg
РИА Новости

Число жертв взрыва на заводе под Пекином достигло четырех человек

10:06 03.12.2019
72
© Fotolia / FotokonПолицейский, Китай
Полицейский, Китай
© Fotolia / Fotokon
Полицейский, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Число жертв взрыва на заводе по переработке бобов в пригороде Пекина достигло четырех, следует из заявления местного правительства.
Ранее сообщалось об одном погибшем, двух пропавших без вести и 11 пострадавших.
Взрыв произошел во вторник в 3.07 (понедельник 22.07 мск) на заводе по переработке бобов компании "Дунда Шипинь" в поселке Нюланьшань района Шуньи в 30 километрах к северо-востоку от Пекина.
Сообщается, что спасатели обнаружили двух пропавших без вести, однако они были уже без признаков жизни, еще один человек скончался в больнице. К настоящему моменту 10 человек по-прежнему остаются в медицинских учреждениях под наблюдением врачей, их состояние стабильное, угрозы для жизни нет.
Полиция приступила к расследованию причин происшествия.
Скорая помощь в Пекине, КНР
15 октября, 09:44
В Китае при взрыве на химзаводе погибли четыре человека
001100
Обсудить 0
ПекинВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал подписание договора с Ливией по морским зонам
Медицинское оборудование
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов объявит полный состав правительства Крыма в среду
Сотрудник полиции
Источник: жителя Татарстана заподозрили в убийстве бывшей жены и детей
ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
В УМВД назвали причину ДТП с автобусом под Белгородом
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию
Люминесцентные лампы, предназначенные к утилизации
В РосРАО рассказали, как будут зарабатывать на ртутных отходах
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Шесть пострадавших в ДТП в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сходит с борта самолета
СМИ: самолет премьер-министра Канады столкнулся с ангаром
ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
Число пострадавших в ДТП под Белгородом увеличилось до пяти человек
Медики во время операции
Спасти всех: в Красноярске открылся современный хирургический корпус
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции
Машины скорой помощи в Австралии
В австралийской пустыне нашли еще одного заблудившегося человека
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
Ракету с "Прогресс МС-13" установили на стартовом столе Байконура
Руки в наручниках
В Барселоне испанец признался в убийстве россиянки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния