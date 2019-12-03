В РосРАО рассказали, как будут зарабатывать на ртутных отходах

КИРОВ, 3 ноя - РИА Новости. Шведская технология переработки ртутьсодержащих отходов позволит извлекать из них до 80 килограмм ртути в год, а это около 400 тысяч евро, сообщил журналистам руководитель проектного офиса Шведская технология переработки ртутьсодержащих отходов позволит извлекать из них до 80 килограмм ртути в год, а это около 400 тысяч евро, сообщил журналистам руководитель проектного офиса РосРао (входит в Росатом) Кирилл Шелученко.

По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых порядка 1,5% утилизируется. К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. ФГУП "РосРАО", в ноябре ставшее федеральным оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности, большую их часть будут перерабатывать на заводах, которые ранее обезвреживали химическое оружие.

"Мало того, что на выходе мы получаем стеклобой, который не содержит ртуть выше предельно допустимых концентраций. Мы можем это использовать в народном хозяйстве. На выходе мы получаем ртуть марки Р0 стоимостью до 5 тысяч евро за килограмм, а килограмм ртути - меньше моего кулака. Мы будем получать порядка 70-80 килограмм такой ртути", - сказал Шелученко.

Он пояснил, что потенциальными покупателями ртути являются Китай, ОАЭ, страны Африки и Латинской Америки. "Для переработки ртутьсодержащих отходов мы выбрали шведскую технологию фирмы "МРТ-Систем". Сейчас это лидер во всем мире по переработке ртутьсодержащих отходов", - уточнил Шелученко.

Эксперт отметил, что выбранная технология позволяет переработать ртутные лампы ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная), которые используют для освещения дорог. "У них есть особенность. Ртуть там не растворена в люминофорах, а находится в небольшой капсуле. Эта шведская установка безопасно удаляет колбу стекла, потом металлический контакт. Только после этого отрывает колбу и передает чистую ртуть на утилизацию, а цоколь уходит еще в отдельный контейнер, то есть мы полностью разбираем на чистые компоненты", - пояснил он.

Система состоит из трех модулей: предварительная подготовка ртутных ламп, ламп ДРЛ, а также модуль по очистке ртути. "Система исключает любое попадание паров ртути за пределы конденсатора", - подчеркнул эксперт.