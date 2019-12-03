Источник: жителя Татарстана заподозрили в убийстве бывшей жены и детей

МОСКВА/КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Татарстана , подозреваемого в убийстве бывшей супруги, пасынка и двухлетнего сына, сообщается на сайте СК РФ по региону.

По версии следствия, ночью 3 декабря в городе Менделеевск мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей бывшей жене, двухлетнему сыну и 19-летнему пасынку. В момент совершения преступления в помещении находился еще и 12-летний пасынок, которому нападавший приказал закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался через окно квартиры и сообщил о произошедшем в полицию.

Подчеркивается, что к моменту приезда сотрудников полиции женщина и 19-летний юноша были мертвы, а ребенок скончался по дороге в больницу.

"СК РФ по Республике Татарстан в отношении 41-летнего Айнура Харисова возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Харисов уже задержан, при задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности.

"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.