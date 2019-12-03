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РИА Новости

Источник: жителя Татарстана заподозрили в убийстве бывшей жены и детей

09:56 03.12.2019 (обновлено: 10:11 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА/КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Татарстана, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, пасынка и двухлетнего сына, сообщается на сайте СК РФ по региону.
По версии следствия, ночью 3 декабря в городе Менделеевск мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей бывшей жене, двухлетнему сыну и 19-летнему пасынку. В момент совершения преступления в помещении находился еще и 12-летний пасынок, которому нападавший приказал закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался через окно квартиры и сообщил о произошедшем в полицию.
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Подчеркивается, что к моменту приезда сотрудников полиции женщина и 19-летний юноша были мертвы, а ребенок скончался по дороге в больницу.
"СК РФ по Республике Татарстан в отношении 41-летнего Айнура Харисова возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Харисов уже задержан, при задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности.
"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
По данным Telegram-канала "112", подозреваемый – 41-летний Айнур Харисов, трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, много пил. В бывшей семье, как отмечается, бывал наездами – повидать сына. Его экс-супруга в злоупотреблении спиртным замечена не была, работала и занималась воспитанием детей.
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Следственный комитет РФМенделеевскТатарстанПроисшествия
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