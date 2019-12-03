Заводы по переработке опасных отходов снабдят мониторингом выбросов

КИРОВ, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты установят датчики непрерывного контроля выбросов на трубы предприятий по переработке опасных отходов и сделают получаемые данные доступными для любого гражданина онлайн, сообщил журналистам руководитель проектного офиса Специалисты установят датчики непрерывного контроля выбросов на трубы предприятий по переработке опасных отходов и сделают получаемые данные доступными для любого гражданина онлайн, сообщил журналистам руководитель проектного офиса РосРАО (входит в госкорпорацию "РосАтом" ) Кирилл Шелученко.

По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых около 1,5% утилизируется. К промышленных отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "РосРАО" официально стало федеральным оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности.

"Мы хотим поставить на трубу непрерывный мониторинговый контроль, который будет доступен в сети всем желающим. Чтобы все видели по маркерным веществам, что никаких выбросов не происходит. Мониторинг должен быть постоянным", - сказал Шелученко.

Как уточнил представитель РосРАО, наличие диоксинов (опасные вещества, которые наносят ощутимый вред здоровью человека - ред.) в выбросах уловить невозможно.

"Но мы видим количество кислорода, выходящего из трубы, и количество моноокиси углерода, и по соотношению этих двух веществ будет понятно, что ни одного органического вещества в выбросе нет", - сообщил Шелученко.

По его словам, также будут проводиться регулярные анализы на содержание диоксинов в почвах.

Он также добавил, что оборудование для очистки газов разрабатывают несколько немецких инжиниринговых фирм. По словам представителя РосРАО, 90% оборудования для газоочистки будет произведено в РФ по предложенным немецкими компаниями проектам.

"Здесь показано порядка 9 степеней очистки газов. На выходе из печи, на выходе газоочистки инертный пересыпной слой для полигонов твердых коммунальных отходов, то есть это 4-ый класс опасности", - отметил Шелученко.