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РИА Новости

Заводы по переработке опасных отходов снабдят мониторингом выбросов

09:53 03.12.2019 (обновлено: 10:04 03.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ГорбуновДальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
© РИА Новости / Илья Горбунов
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье. Архивное фото
КИРОВ, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты установят датчики непрерывного контроля выбросов на трубы предприятий по переработке опасных отходов и сделают получаемые данные доступными для любого гражданина онлайн, сообщил журналистам руководитель проектного офиса РосРАО (входит в госкорпорацию "РосАтом") Кирилл Шелученко.
По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых около 1,5% утилизируется. К промышленных отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "РосРАО" официально стало федеральным оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности.
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"Мы хотим поставить на трубу непрерывный мониторинговый контроль, который будет доступен в сети всем желающим. Чтобы все видели по маркерным веществам, что никаких выбросов не происходит. Мониторинг должен быть постоянным", - сказал Шелученко.
Как уточнил представитель РосРАО, наличие диоксинов (опасные вещества, которые наносят ощутимый вред здоровью человека - ред.) в выбросах уловить невозможно.
"Но мы видим количество кислорода, выходящего из трубы, и количество моноокиси углерода, и по соотношению этих двух веществ будет понятно, что ни одного органического вещества в выбросе нет", - сообщил Шелученко.
По его словам, также будут проводиться регулярные анализы на содержание диоксинов в почвах.
Он также добавил, что оборудование для очистки газов разрабатывают несколько немецких инжиниринговых фирм. По словам представителя РосРАО, 90% оборудования для газоочистки будет произведено в РФ по предложенным немецкими компаниями проектам.
"Здесь показано порядка 9 степеней очистки газов. На выходе из печи, на выходе газоочистки инертный пересыпной слой для полигонов твердых коммунальных отходов, то есть это 4-ый класс опасности", - отметил Шелученко.
Переработка отходов будет производиться на четырех бывших заводах по уничтожению химического оружия, которые расположены в Кировской области - Мардыковский, Удмуртии - Камбарка, Саратовской области - Горный и Курганской области - Щучье.
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