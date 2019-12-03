Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп садится в вертолет перед вылетом из Белого дома.
Журналисты посчитали ролик примечательным из-за того, что Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью, которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.
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При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.
"Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это", — комментирует видео один из пользователей.
"Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10", — пишет другой пользователь.
Супружеская чета Трампов не раз оказывалась в центре внимания, попадая в неловкие положения. Так, во время визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Белый дом Трамп забыл про ожидавших фотосессии жен и сразу проследовал с политиком внутрь. Меланья также отказывалась от совместных фотографий с мужем во время мероприятия во Флориде.
Кроме того, пользователи соцсетей обвиняли пару в попытках "симулировать" хорошие отношения после того, как они несколько раз неловко взялись за руки на публике.
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