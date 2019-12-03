Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:23+0300
https://ria.ru/20191203/1561883816.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156188/36/1561883686_0:0:1288:726_1036x0_80_0_0_9fbb07e87a810b305a942f3de2fb9231.png
РИА Новости

Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет

09:49 03.12.2019 (обновлено: 10:23 03.12.2019)
1780
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп садится в вертолет перед вылетом из Белого дома.
Журналисты посчитали ролик примечательным из-за того, что Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью, которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
30 августа, 13:26
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.
"Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это", — комментирует видео один из пользователей.
"Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10", — пишет другой пользователь.
Супружеская чета Трампов не раз оказывалась в центре внимания, попадая в неловкие положения. Так, во время визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Белый дом Трамп забыл про ожидавших фотосессии жен и сразу проследовал с политиком внутрь. Меланья также отказывалась от совместных фотографий с мужем во время мероприятия во Флориде.
Кроме того, пользователи соцсетей обвиняли пару в попытках "симулировать" хорошие отношения после того, как они несколько раз неловко взялись за руки на публике.
Дональд Трамп и его жена Мелания. Архивное фото
23 августа 2018, 17:51
Опять симуляция: в Сети высмеяли попытки Трампа и Меланьи взяться за руки
0191106
Обсудить 5
Меланья ТрампДональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Российский военный смотрит в бинокль
В Минобороны рассказали об участии в международных учениях в 2020 году
На месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае
Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб
Сотрудник полиции
В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
Белый дом в Вашингтоне
Губернатор Монтаны отказался от участия в президентских выборах в США
Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику
Турецкое КПП на границе с Сирией
SANA: при взрыве на севере Сирии погибли турецкие военные
Поисковая экспедиция
Украинский поисковик рассказал о планах "Союза "Народная память"
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Вывеска Ипотечный центр
Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%
Зрители в кинотеатре
В Мексике началась третья ежегодная неделя российского кино
ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека
Всемирный день борьбы со СПИДом
Глава Воронежской области Александр Гусев
Воронежский губернатор завел личную страницу в соцсети "ВКонтакте"
Снежный циклон на Сахалине
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона
Сотрудник полиции на железнодорожной станции
Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния