Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет

Журналисты посчитали ролик примечательным из-за того, что Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью , которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.

При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.

"Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это", — комментирует видео один из пользователей.

"Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10", — пишет другой пользователь.

Супружеская чета Трампов не раз оказывалась в центре внимания, попадая в неловкие положения. Так, во время визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Белый дом Трамп забыл про ожидавших фотосессии жен и сразу проследовал с политиком внутрь. Меланья также отказывалась от совместных фотографий с мужем во время мероприятия во Флориде.