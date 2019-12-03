Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T09:41+0300
https://ria.ru/20191203/1561883597.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153525/93/1535259358_0:35:2799:1609_1036x0_80_0_0_c13d325e9afcdf55481b3a91b78a48ff.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о "коктейле дня" при переработке опасных отходов

09:41 03.12.2019
138
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
Сотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники предприятия по хранению и переработке отработанного ядерного топлива. Архивное фото
КИРОВ, 3 ноя - РИА Новости. Анализ поступающих на перерабатывающие заводы опасных отходов включает такое понятие, как "коктейль дня", рассказал журналистам руководитель проектного офиса РосРАО (входит в Росатом) Кирилл Шелученко.
По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых порядка 1,5% утилизируется. К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. ФГУП "РосРАО", в ноябре ставшее федеральным оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности, большую их часть будут перерабатывать на заводах, которые ранее обезвреживали химическое оружие.
Ядерные отходы
09:38
РосРАО намерен перерабатывать до 350 видов опасных отходов
"Химическое оружие было произведено в советское время под неукоснительным контролем военной приемки, по ГОСТу. Мы всегда знали, что будет в боеприпасе, до десятой доли процента. Обладая техникой и технологией, это вещество уничтожить в две стадии. Первое - мы роняли токсичность этого вещества, второе - термически обезвреживали… В чем отличие от переработки отходов? К нам приходит много видов отходов. Это матрица разных элементов: хлор, бром, кадмий… Мы будем делать элементарный анализ и создавать "коктейль дня", - сообщил Шелученко.
Он пояснил, что отходы могут быть использованы для взаимного обезвреживания. Например, отходы щелочные могут нейтрализовать кислотные, а на выходе дать полезные продукты: соли и гидроксиды.
Как отметил Шелученко, заводы по обезвреживанию химического оружия находятся в стадии ликвидаций последствий деятельности, то есть уничтожается и обезвреживается оборудование. Заводы по переработке опасных отходов будут использовать здания и инфраструктуру своих предшественников, но технологические цепочки в них будут новыми.
Отходы будут перерабатываться на четырех бывших заводах по уничтожению химического оружия, которые расположены в Кировской области (Мардыковский), Удмуртии (Камбарка), Саратовской области (Горный) и Курганской области (Щучье). Эти предприятия способны перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год.
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
31 октября, 17:06Ядерные технологии
В России показали эффективность уничтожения опасных радиоактивных отходов
500000
Обсудить 0
РосатомРоссияОбщество
Рекомендуем
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о концентрации лжи в адрес России в американских СМИ
ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае
В Москве перенесли "Дальневосточную ярмарку" из-за ДТП в Забайкалье
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
Посол России в Монголии рассказал о транзите по Улан-Баторской ЖД
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Мантуров прокомментировал сообщения о подорожании гаджетов
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК проведет проверку после исчезновения 15-летней девочки в Краснодаре
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Отдыхающие на набережной в Севастополе
Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
Медведев дал поручения по перевозке пострадавших в Забайкалье в Москву
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ может ограничить долговую нагрузку закредитованных крупных компаний
Черная пятница
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в "Черную пятницу"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов
Площадь Независимости в Киеве
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Владимир Плахотнюк
Додон считает, что власти США выдадут беглого олигарха Плахотнюка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния