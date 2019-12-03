Эксперт рассказал о "коктейле дня" при переработке опасных отходов

КИРОВ, 3 ноя - РИА Новости. Анализ поступающих на перерабатывающие заводы опасных отходов включает такое понятие, как "коктейль дня", рассказал журналистам руководитель проектного офиса РосРАО (входит в Анализ поступающих на перерабатывающие заводы опасных отходов включает такое понятие, как "коктейль дня", рассказал журналистам руководитель проектного офиса РосРАО (входит в Росатом ) Кирилл Шелученко.

По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых порядка 1,5% утилизируется. К промышленным отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. ФГУП "РосРАО", в ноябре ставшее федеральным оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности, большую их часть будут перерабатывать на заводах, которые ранее обезвреживали химическое оружие.

"Химическое оружие было произведено в советское время под неукоснительным контролем военной приемки, по ГОСТу. Мы всегда знали, что будет в боеприпасе, до десятой доли процента. Обладая техникой и технологией, это вещество уничтожить в две стадии. Первое - мы роняли токсичность этого вещества, второе - термически обезвреживали… В чем отличие от переработки отходов? К нам приходит много видов отходов. Это матрица разных элементов: хлор, бром, кадмий… Мы будем делать элементарный анализ и создавать "коктейль дня", - сообщил Шелученко.

Он пояснил, что отходы могут быть использованы для взаимного обезвреживания. Например, отходы щелочные могут нейтрализовать кислотные, а на выходе дать полезные продукты: соли и гидроксиды.

Как отметил Шелученко, заводы по обезвреживанию химического оружия находятся в стадии ликвидаций последствий деятельности, то есть уничтожается и обезвреживается оборудование. Заводы по переработке опасных отходов будут использовать здания и инфраструктуру своих предшественников, но технологические цепочки в них будут новыми.