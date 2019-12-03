Число пострадавших в ДТП под Белгородом увеличилось до пяти человек

"У нас опрокинулся набок автобус ПАЗ с пассажирами. Он выполнял рейс село Преображенка - Старый Оскол. На данный момент пять человек пострадавших. Тех, кто не пострадал, приехал и забрал другой автобус", - сказал собеседник агентства.