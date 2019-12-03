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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП под Белгородом увеличилось до пяти человек

09:40 03.12.2019 (обновлено: 11:09 03.12.2019)
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© Фото : МВД по Белгородской областиДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
© Фото : МВД по Белгородской области
ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Пять человек получили травмы в опрокинувшемся автобусе в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 8.25 мск вторника на территории Старооскольского городского округа.
"У нас опрокинулся набок автобус ПАЗ с пассажирами. Он выполнял рейс село Преображенка - Старый Оскол. На данный момент пять человек пострадавших. Тех, кто не пострадал, приехал и забрал другой автобус", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в автобусе были 30 человек. Авария произошла при сложных погодных условиях - идет снегопад, однако дорога была посыпана соляной смесью.
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