Число пострадавших в ДТП под Белгородом увеличилось до пяти человек

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Пять человек получили травмы в опрокинувшемся автобусе в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 8.25 мск вторника на территории Старооскольского городского округа.
"У нас опрокинулся набок автобус ПАЗ с пассажирами. Он выполнял рейс село Преображенка - Старый Оскол. На данный момент пять человек пострадавших. Тех, кто не пострадал, приехал и забрал другой автобус", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в автобусе были 30 человек. Авария произошла при сложных погодных условиях - идет снегопад, однако дорога была посыпана соляной смесью.