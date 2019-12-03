В Белгородской области опрокинулся рейсовый автобус

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Два человека пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Старооскольском городском округе Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Возле села Преображенка опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Преображенка-Старый Оскол", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали два человека. Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 30 человек.
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