РосРАО намерен перерабатывать до 350 видов опасных отходов

КИРОВ, 3 ноя - РИА Новости. Корпорация " Корпорация " Росатом " в 2023 году начнет перерабатывать около 350 видов опасных отходов на четырех новых химических заводах, заявил журналистам руководитель проектного офиса РосРАО (входит в Росатом) Кирилл Шелученко.

По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых около 1,5% утилизируется. К промышленных отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет. Всего номенклатура опасных отходов составляет в РФ 444 наименования.

Согласно дорожной карте, бывшие заводы по обезвреживанию химоружия полностью должны быть переданы в РосРАО до 2023 года. В этом же году начнут работать заводы по переработке. До этого момента военные будут завершать процесс обезвреживания своих производств, а РосРАО - проводить проектирование и отдельные работы по оснащения заводов по переработке.

"Всего порядка 350 видов отходов будет уничтожаться на наших четырех производственно-технических комплексах. Из них 95 видов отходов будут перерабатываться реагентной очисткой, 33 вида отходов - это ртутьсодержащие отходы, для которых будет создана отдельная технология. Оставшиеся 200 с чем-то отходов (это в основном органика, отходы от химической промышленности) и хвосты (отходы от химического производства - ред.), которые мы будем сами образовывать в результате названных мной технологий, будут термически обезвреживаться", - сообщил Шелученко.

Он уточнил, что переработка отходов будет производиться на четырех заводах по уничтожению химического оружия, которые расположены в Кировской области - Мардыковский, Удмуртии - Камбарка, Саратовской области - Горный и Курганской области - Щучье.

Как отметил Шелученко, технологию по переработки отходов выбирали исходя из безопасности, экономии энергии и способности выделить все ценные фракции для повторного использования.

"Все, что есть ценного в отходах должно быть извлечено и возвращено в хозяйственный оборот. Все что можно переработать, должно быть переработано... На выходе мы получаем товарные продукты, которые могут использоваться в химической промышленности, в металлургии и аграрном секторе (удобрения)", - отметил Шелученко.