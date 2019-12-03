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РИА Новости

В австралийской пустыне нашли еще одного заблудившегося человека

09:37 03.12.2019
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужчина, проведший в австралийской пустынной местности почти две недели, обнаружен в районе города Алис-Спрингс на Северной территории Австралии, передает местная телерадиокорпорация ABC.
Ранее полиция Австралии вместе со спасателями обнаружили живой 52-летнюю австралийку Тамру Макбит-Райли, которая 12 дней провела в пустынной местности в центральной части страны. По данным ABC News, женщина вместе с двумя друзьями отправились в путешествие на автомобиле 23 ноября, однако машина застряла в русле реки Финк, они пытались ее достать, но безрезультатно. В итоге они решили ее бросить, оставив записку. К тому времени они исчерпали запасы воды и алкоголя и отправились на поиски источника воды. Тамра Макбит-Райли решила остаться у обнаруженного ими водопоя вместе с собакой, а два ее товарища отправились с компасом и GPS-навигатором на север к шоссе.
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По данным полиции, 40-летнего Пху Трана (Phu Tran) обнаружил фермер-животновод, когда проводил проверку скважины на своем участке.
"Когда его обнаружили, с ним все было хорошо, сейчас о нем заботятся", - заявили в местной полиции.
Фермер добавил, что мужчина был "слегка сбит с толку", но сейчас он в хорошем состоянии, "может говорить, и у него хорошее настроение". При этом в местном минздраве сообщили каналу, что найденного мужчину впоследствии доставили в больницу, и там подтвердили, что с ним "все в норме".
Теперь правоохранители сконцентрируют усилия на поиске последнего пропавшего из трио друзей: им осталось найти 46-летнюю Клэр Хокридж (Claire Hockridge).
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