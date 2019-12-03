В австралийской пустыне нашли еще одного заблудившегося человека

"Когда его обнаружили, с ним все было хорошо, сейчас о нем заботятся", - заявили в местной полиции.

Фермер добавил, что мужчина был "слегка сбит с толку", но сейчас он в хорошем состоянии, "может говорить, и у него хорошее настроение". При этом в местном минздраве сообщили каналу, что найденного мужчину впоследствии доставили в больницу, и там подтвердили, что с ним "все в норме".