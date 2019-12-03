Подкаст "Это надолго": всем ли подходят партнёрские роды?

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Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, когда от партнёрских родов лучше отказаться, и кого взять с собой, если муж не готов к такому подвигу (и это не значит, что он плохой).
Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жён от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.
О том, как выбрать роддом и найти подходящего специалиста, можно прочитать здесь.
2:25 что такое партнёрские роды
3:20 как понять, подходят ли они паре
5:25 кто, кроме мужа, может стать партнёром
6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)
8:10 правда ли, что этот опыт может укрепить отношения в семье
11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах
13:35 сколько времени потребуется на подготовку
15:55 может ли партнёр присутствовать при кесаревом сечении
18:20 правда ли, что папы падают в обморок
20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным
21:45 об отношениях в паре после партнёрских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами
23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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