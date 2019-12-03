Мужчина на родах – это нормально? Что будет, если он всё увидит? Упадёт в обморок? Потеряет интерес к жене? Партнёрские роды подходят не всем парам. Но как это понять и, если решились, к чему готовиться? Насколько партнёр вовлечён в физиологический процесс? Может ли опыт совместных родов сблизить пару?

Подкаст "Это надолго": всем ли подходят партнёрские роды?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " узнаём, когда от партнёрских родов лучше отказаться, и кого взять с собой, если муж не готов к такому подвигу (и это не значит, что он плохой).

Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жён от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?

Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.

О том, как выбрать роддом и найти подходящего специалиста, можно прочитать здесь

2:25 что такое партнёрские роды

3:20 как понять, подходят ли они паре

5:25 кто, кроме мужа, может стать партнёром

6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)

8:10 правда ли, что этот опыт может укрепить отношения в семье

11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах

13:35 сколько времени потребуется на подготовку

15:55 может ли партнёр присутствовать при кесаревом сечении

18:20 правда ли, что папы падают в обморок

20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным

21:45 об отношениях в паре после партнёрских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами

23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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