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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2019-12-03T12:00+0300
https://ria.ru/20191203/1561883396.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156188/36/1561883636_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_821a8c92539fe314f5b55a47adfdbd4d.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": всем ли подходят партнёрские роды?

12:00 03.12.2019
562
Это надолго
Подкаст "Это надолго": всем ли подходят партнёрские роды?
Вчера, 12:00
Мужчина на родах – это нормально? Что будет, если он всё увидит? Упадёт в обморок? Потеряет интерес к жене? Партнёрские роды подходят не всем парам. Но как это понять и, если решились, к чему готовиться? Насколько партнёр вовлечён в физиологический процесс? Может ли опыт совместных родов сблизить пару?
Пожалуйста, пройдите опрос.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, когда от партнёрских родов лучше отказаться, и кого взять с собой, если муж не готов к такому подвигу (и это не значит, что он плохой).
Сколько времени потребуется на подготовку? Как мужья спасают жён от грубости акушеров и физического насилия во время родов? Может ли опыт совместных родов быть травматичным?
Об этом в новом эпизоде подкаста Настя и Лина спрашивают врача лечебной физкультуры и перинатального психолога по сопровождению родов Анну Варшавскую.
О том, как выбрать роддом и найти подходящего специалиста, можно прочитать здесь.
2:25 что такое партнёрские роды
3:20 как понять, подходят ли они паре
5:25 кто, кроме мужа, может стать партнёром
6:20 о страхе, что "он увидит, что там происходит между ног, и травмируется" (на самом деле ничего не увидит)
8:10 правда ли, что этот опыт может укрепить отношения в семье
11:00 что должен делать мужчина, который участвует в родах
13:35 сколько времени потребуется на подготовку
15:55 может ли партнёр присутствовать при кесаревом сечении
18:20 правда ли, что папы падают в обморок
20:00 не станет ли это событие для мужчины травматичным
21:45 об отношениях в паре после партнёрских родов и почему важно объяснять мужчинам, что в этот период происходит с женщинами
23:10 о том, как мужчины на родах становятся буфером между женщиной и медперсоналом
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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