Корабль "Ингушетия" провел артиллерийские стрельбы в Черном море

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" успешно провел артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.
Стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота. Прием корабля в состав Черноморского флота планируется в конце декабря 2019 года.
"На выходе в море экипаж корабля совместно со сдаточной командой завода изготовителя выполнил стрельбу из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям", - отрапортовал Рулев.
По его словам, помимо стрельб, экипаж настроил аппаратуру систем управления кораблем и вооружением, а также проверил систему противовоздушной обороны.
"Ингушетия" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он построен для Черноморского флота и является восьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.