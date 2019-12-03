Корабль "Ингушетия" провел артиллерийские стрельбы в Черном море

"На выходе в море экипаж корабля совместно со сдаточной командой завода изготовителя выполнил стрельбу из артиллерийских установок в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям", - отрапортовал Рулев.