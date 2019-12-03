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РИА Новости

СК завершил расследование крушения SSJ100 в "Шереметьево"

09:34 03.12.2019 (обновлено: 10:57 03.12.2019)
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© AP PhotoОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© AP Photo
Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие по делу о крушении в мае этого года в аэропорту Шереметьево SSJ-100 завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
"Следствие по делу было завершено", - рассказал адвокат.
По его словам, вина возложена на командира экипажа Дениса Евдокимова.
"Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом", - отметил собеседник агентства.
Ранее Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.
По версии следствия, командир воздушного судна после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
Аэропорт Шереметьево
28 ноября, 03:00Акценты
Смерть от спойлера: три катастрофы в аэропорту Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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Пожар на самолете в ШереметьевоSukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Происшествия
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