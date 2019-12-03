СК завершил расследование крушения SSJ100 в "Шереметьево"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие по делу о крушении в мае этого года в аэропорту Следствие по делу о крушении в мае этого года в аэропорту Шереметьево SSJ-100 завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.

"Следствие по делу было завершено", - рассказал адвокат.

По его словам, вина возложена на командира экипажа Дениса Евдокимова.

"Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом", - отметил собеседник агентства.

Ранее Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

По версии следствия, командир воздушного судна после возвращения в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".