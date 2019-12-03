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РИА Новости

Счетная палата не нашла данных по лесам площадью больше Китая или США

09:34 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр ЛыскинЗаготовка леса в Хабаровске
Заготовка леса в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Лыскин
Заготовка леса в Хабаровске . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ не нашла достоверной информации о состоянии российского лесного фонда на площади 974 миллиона гектаров, что составляет более половины всей территории страны и превышает площадь, например, Китая или США, следует из сообщения ведомства по итогам проверок эффективности использования лесных ресурсов.
Аудиторы выявили отсутствие достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране. "Данные сведения разнятся в субъектах Российской Федерации, Рослесхозе и Росстате. Эффективному планированию использования лесов мешает отсутствие актуальной информации о лесных ресурсах. Давность 85% материалов по лесоустройству превышает 10 лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверной информации", - цитирует Счетная палата аудитора Михаила Меня.
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Это более половины всей площади России, которая превышает 1,7 миллиарда гектаров, и больше площадей Китая или США, которые составляют около 960 миллионов и 950 миллионов гектаров соответственно.
"Кроме того, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов. Не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти", - заявил Мень.
По данным аудиторов, приоритеты развития лесной политики в РФ реализуются не в полной мере. В частности, децентрализация полномочий, согласно принятому в 2007 году Лесному кодексу, по мнению Счетной палаты, привела к снижению эффективности единой системы управления и контроля за лесами.
"Большинство регионов не достигают показателей исполнения переданных полномочий", - говорится в сообщении. Основные причины сложившейся ситуации: неукомплектованность штата и недостаточное финансирование переданных полномочий. Кроме того, по данным ведомства, различия в структурах региональных органов власти, на которые возложено управление лесным хозяйством, не позволяют внедрить единые подходы к управлению лесным хозяйством и существенно усложняют координацию со стороны федерального центра.
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