Сбербанк хочет запустить сервис вакансий для клиентов с инвалидностью

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сбербанк с партнерами планирует запустить сервис с вакансиями для клиентов с инвалидностью, сообщила журналистам директор дивизиона "Особые решения" Сбербанка Александра Алтухова.

"Мы хотим вместе с нашими партнерами сделать сервис по предложению работы. Потому что работа – это очень важный аспект для клиентов с инвалидностью. Для любых клиентов важно, а для клиентов с инвалидностью в особенности. И мы хотим вместе с партнерами сделать сервис, где мы могли бы показывать подходящие вакансии и, таким образом, помочь людям трудоустроиться", - сказала Алтухова.

На вопрос, когда будет создан этот сервис, она ответила, что "точно в следующем году". А партнерами проекта будут компании, которые входят в группу.