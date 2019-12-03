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РИА Новости

Сбербанк хочет запустить сервис вакансий для клиентов с инвалидностью

09:33 03.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сбербанк с партнерами планирует запустить сервис с вакансиями для клиентов с инвалидностью, сообщила журналистам директор дивизиона "Особые решения" Сбербанка Александра Алтухова.
"Мы хотим вместе с нашими партнерами сделать сервис по предложению работы. Потому что работа – это очень важный аспект для клиентов с инвалидностью. Для любых клиентов важно, а для клиентов с инвалидностью в особенности. И мы хотим вместе с партнерами сделать сервис, где мы могли бы показывать подходящие вакансии и, таким образом, помочь людям трудоустроиться", - сказала Алтухова.
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На вопрос, когда будет создан этот сервис, она ответила, что "точно в следующем году". А партнерами проекта будут компании, которые входят в группу.
Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 декабря. По данным Сбербанка, людей с ограниченными возможностями в России порядка 12 миллионов. Банк предлагает продукты, адаптированные под нужды клиентов с инвалидностью.
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