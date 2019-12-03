В Счетной палате рассказали об ущербе от незаконных рубок леса

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила ущерб от незаконной вырубки леса в России в 11-12 миллиардов рублей в год, причем половина всех незаконных рубок в стране приходится только на Иркутскую область, говорится в сообщении контрольного ведомства по итогам проверок эффективности использования лесных ресурсов.

"На протяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16–17 тысяч единиц в объеме 1,3 миллиона кубических метров в год. Сумма нанесенного ущерба – в среднем 11–12 миллиардов рублей ежегодно. Почти половина объема незаконных рубок в 2018 году зафиксирована на территории Иркутской области – с объемом 0,6 миллиона кубометров и ущербом 4,4 миллиарда рублей", – цитирует ведомство аудитора Михаила Меня

По мнению Счетной палаты, к такой ситуации привели низкий уровень контроля со стороны правоохранительных органов, несоблюдение нормативов патрулирования сотрудниками лесной охраны, недостаточное урегулирование деятельности пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами.

Кроме того, по данным Счетной палаты, не реализовано предусмотренное Лесным кодексом право должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на ношение и применение служебного оружия.

Контрольное ведомство также приводит слова замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Аноприенко, который заявил на коллегии Счетной палаты, что министерство пытается исправить ситуацию. "Первоочередная мера, которую мы реализуем – это исполнение поручения организовать территориальный орган Рослесхоза, который будет работать именно на территории Иркутской области в прямом подчинении Рослесхоза", - сказал он.