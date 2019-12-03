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РИА Новости

В Поволжье в 2020 году пройдут около десяти крупных военных учений

09:26 03.12.2019
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© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты во время военных учений в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Вторая гвардейская общевойсковая армия в 2020 году проведет в регионах Поволжья около 10 крупных учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа со ссылкой на командующего армией генерал-майора Александра Игнатенко.
"Новый 2020 учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным для наших военнослужащих. Соединения и части проведут порядка 40 тактических учений, из них около 10 – крупных, двусторонних, с привлечением всего личного состава одной или двух бригад", - цитирует пресс-служба Игнатенко.
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По его словам, самое крупное учение запланировано на август с привлечением двух мотострелковых бригад, оно пройдет на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
Игнатенко также отметил, что боевая учеба будет проходить на основе полученного опыта во время стратегического командно-штабного учения "Центр-2019". Акцент будет сделан на оптимизацию времени, выделяемого на обучение военнослужащих и подготовку подразделений. В частности, будут внедрены новые приемы и способы боевой подготовки, а также тренажеры, которые позволяют быстрее обучать военнослужащих, тратить меньший моторесурс. Особое внимание будет уделено подготовке и участию в конкурсах профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр 2020 года.
Вторая Гвардейская общевойсковая армия - самое крупное военное формирование в Приволжском федеральном округе. В ее составе находятся ракетные, артиллерийские, зенитные, мотострелковые, инженерные и другие отдельные подразделения, соединения и воинские части, в том числе ракетная бригада, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Подразделения дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии. Штаб армии находится в Самаре.
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ПоволжьеЦентральный военный округАлександр ИгнатенкоБезопасность
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