В Поволжье в 2020 году пройдут около десяти крупных военных учений

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Вторая гвардейская общевойсковая армия в 2020 году проведет в регионах Поволжья около 10 крупных учений, сообщает пресс-служба Вторая гвардейская общевойсковая армия в 2020 году проведет в регионах Поволжья около 10 крупных учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа со ссылкой на командующего армией генерал-майора Александра Игнатенко

"Новый 2020 учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным для наших военнослужащих. Соединения и части проведут порядка 40 тактических учений, из них около 10 – крупных, двусторонних, с привлечением всего личного состава одной или двух бригад", - цитирует пресс-служба Игнатенко.

По его словам, самое крупное учение запланировано на август с привлечением двух мотострелковых бригад, оно пройдет на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Игнатенко также отметил, что боевая учеба будет проходить на основе полученного опыта во время стратегического командно-штабного учения "Центр-2019". Акцент будет сделан на оптимизацию времени, выделяемого на обучение военнослужащих и подготовку подразделений. В частности, будут внедрены новые приемы и способы боевой подготовки, а также тренажеры, которые позволяют быстрее обучать военнослужащих, тратить меньший моторесурс. Особое внимание будет уделено подготовке и участию в конкурсах профессионального мастерства в рамках Армейских международных игр 2020 года.