Ракету с "Прогресс МС-13" установили на стартовом столе Байконура

"В соответствии с решением государственной комиссии сегодня утром, 3 декабря 2019 года, ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки №31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении.