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РИА Новости

Ракету с "Прогресс МС-13" установили на стартовом столе Байконура

09:24 03.12.2019
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© Фото : РоскосомосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосомос
Подготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили во вторник в Роскосмосе.
"В соответствии с решением государственной комиссии сегодня утром, 3 декабря 2019 года, ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки №31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
Старт ракеты запланирован на 12.34 мск 6 декабря. Корабль доставит на МКС компоненты топлива, кислород, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа.
Как сообщал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александр Агуреев, космонавтам везут оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет, хрен, кетчуп, консервированные мелкоплодные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.
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