Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
По данным портала, номер Бузовой следовал за выступлением Льва Лещенко. После исполнения песни певица обратилась к залу, допустив ошибку в фамилии народного артиста РСФСР.
"У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - сказала Бузова.
Отмечается, что после церемонии артистка отказалась общаться с журналистами.
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