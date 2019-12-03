Движение на дорогах в Москве осложнится вечером из-за гололедицы

Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото

Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Водителей в Водителей в Москве предупреждают об осложнении движения на дорогах вечером во вторник из-за снега и гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве сегодня и снегопад, и гололед. Все "радости" зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено", - говорится в сообщении.

В ЦОДД рекомендуют водителям по возможности использовать метро.

Уточняется, что в утренний час пик на дорогах Москвы было больше чем обычно мелких аварий, автомобили ехали медленней, и заторы на дорогах увеличились до 7 баллов. Отмечается, что в городе еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская, на 19-м километре внешней стороны МКАД. По прогнозам специалистов ЦОДД, все эти факторы в вечерний час приведут к заторам на дорогах и осложнению транспортной ситуации.