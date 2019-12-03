Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:39+0300
https://ria.ru/20191203/1561882659.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154996/36/1549963612_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_83fceb3f436b3b45b02c5c0028602aa6.jpg
РИА Новости

Движение на дорогах в Москве осложнится вечером из-за гололедицы

09:20 03.12.2019 (обновлено: 10:39 03.12.2019)
81
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Водителей в Москве предупреждают об осложнении движения на дорогах вечером во вторник из-за снега и гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"В Москве сегодня и снегопад, и гололед. Все "радости" зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено", - говорится в сообщении.
Празднование Нового года на Красной площади
Вчера, 11:34Новый год—2020
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
В ЦОДД рекомендуют водителям по возможности использовать метро.
Уточняется, что в утренний час пик на дорогах Москвы было больше чем обычно мелких аварий, автомобили ехали медленней, и заторы на дорогах увеличились до 7 баллов. Отмечается, что в городе еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская, на 19-м километре внешней стороны МКАД. По прогнозам специалистов ЦОДД, все эти факторы в вечерний час приведут к заторам на дорогах и осложнению транспортной ситуации.
"Рекомендуем пользоваться городским транспортом в вечерний час пик. Поездки на автомобилях лучше отложить на более позднее время. Также просим быть более внимательными за рулем, помнить о более длинном тормозном пути в зимний период, избегать резких маневров", - рекомендуют в ЦОДД.
110000
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
Рекомендуем
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
Снежный покров в Москве задержится до четверга
Медики во время операции
Спасти всех: в Красноярске открылся современный хирургический корпус
Регионы России. Вологодская область
В Вологде открылся центр аналогичный сочинскому "Сириус"
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
Заводы по переработке опасных отходов снабдят мониторингом выбросов
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации
Медицинское оборудование
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР
Малый ракетный корабль Ингушетия
Корабль "Ингушетия" провел артиллерийские стрельбы в Черном море
ДТП с участием рейсового автобуса в Белгородской области. 3 декабря 2019
Число пострадавших в ДТП под Белгородом увеличилось до пяти человек
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине вышел из СИЗО "крестный отец контрабанды" Альперин
Вид на Хобарт с вершины горы Веллингтон
Новозеландским партиям могут запретить брать иностранные пожертвования
Ядерные отходы
РосРАО намерен перерабатывать до 350 видов опасных отходов
Люминесцентные лампы, предназначенные к утилизации
В РосРАО рассказали, как будут зарабатывать на ртутных отходах
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК проведет проверку после исчезновения 15-летней девочки в Краснодаре
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В Поволжье в 2020 году пройдут около десяти крупных военных учений
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
Ракету с "Прогресс МС-13" установили на стартовом столе Байконура
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния