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РИА Новости

В Армении могут возбудить дело из-за осквернения памятника Грибоедову

09:08 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 дек - РИА Новости. Полиция Армении рассматривает вопрос о возбуждении дела из-за осквернения памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, сообщил во вторник РИА Новости представитель ведомства Эдгр Джаноян.
В понедельник вечером сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта.
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
00:18
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской
Как сообщили в полиции, уголовное дело пока не заведено, на основе собранных материалов будет решаться вопрос о его возбуждении. "Если уголовное дело будет заведено, мы об этом сообщим дополнительно", - сказал Джаноян.
Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".
В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.
Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.
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Александр ГрибоедовМария ЗахароваМИД РФЕреванВ мире
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