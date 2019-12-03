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РИА Новости

В Чите дебоширы перевернули служебную машину Росгвардии

09:03 03.12.2019
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Злоумышленники перевернули служебный автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, сообщает портал "Чита. Ру".
По данным источника издания в правоохранительных органах, росгвардейцы приехали на выезд в кафе, где нарушала порядок компания пьяных людей.
Когда группа задержания вошла в помещение, часть людей вышли наружу и перевернули припаркованную у входа в кафе служебную машину.
Сотрудники Росгвардии задержали 11 человек. Их доставили в полицию.
Полицейский
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РосгвардияЧитаПроисшествия - ВидеоПроисшествия
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