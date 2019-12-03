В Чите дебоширы перевернули служебную машину Росгвардии

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Злоумышленники перевернули служебный автомобиль Злоумышленники перевернули служебный автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, сообщает портал " Чита. Ру ".

По данным источника издания в правоохранительных органах, росгвардейцы приехали на выезд в кафе, где нарушала порядок компания пьяных людей.

Когда группа задержания вошла в помещение, часть людей вышли наружу и перевернули припаркованную у входа в кафе служебную машину.