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РИА Новости

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации "уловкой" США

08:56 03.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 3 дек – РИА Новости. Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
"Продолжающийся и реальный диалог", о котором говорят США – не более чем незрелая уловка, изобретенная, чтобы связать нас этим диалогом и выгодно использовать на выборах и для политической обстановки внутри США", - заявили в ведомстве.
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МИД КНДР в очередной раз напомнил, что срок до конца года, отведенный США, "приближается день за днем", и добавил, что если американская сторона продолжит "как попугай" говорить о диалоге без конкретных шагов, то КНДР больше не будет прислушиваться к их словам.
По мнению северокорейского МИД, Пхеньян достаточно шел на встречу, и его действия всегда были "прозрачными". "Теперь очередь за США, и что они предпочтут получить в качестве подарка на Рождество, всецело зависит от их решения", - добавил МИД КНДР.
Ранее КНДР провела очередной пуск снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками – 30 секунд. Позже КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
Здание МИД Великобритании в Лондоне
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МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации
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МИД КНДРКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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