МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации "уловкой" США

СЕУЛ, 3 дек – РИА Новости. Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР

"Продолжающийся и реальный диалог", о котором говорят США – не более чем незрелая уловка, изобретенная, чтобы связать нас этим диалогом и выгодно использовать на выборах и для политической обстановки внутри США", - заявили в ведомстве.

МИД КНДР в очередной раз напомнил, что срок до конца года, отведенный США, "приближается день за днем", и добавил, что если американская сторона продолжит "как попугай" говорить о диалоге без конкретных шагов, то КНДР больше не будет прислушиваться к их словам.

По мнению северокорейского МИД, Пхеньян достаточно шел на встречу, и его действия всегда были "прозрачными". "Теперь очередь за США, и что они предпочтут получить в качестве подарка на Рождество, всецело зависит от их решения", - добавил МИД КНДР.