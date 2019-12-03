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РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

08:40 03.12.2019 (обновлено: 08:43 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРоберт Шлегель
Роберт Шлегель
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
По словам экс-парламентария, переезд – это личное дело его семьи. Он подчеркнул, что не является общественной и публичной фигурой уже более трех лет, а также не состоит в политических партиях, поэтому имеет полное право на смену места жительства.
"Я этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России", - отметил Шлегель.
При этом экс-депутат считает, что продолжить карьеру в бизнесе было бы проще в России, однако этот вариант не решает его личных задач.
Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщило, что бывший парламентарий получил гражданство Германии. Издание обратило внимание на фотографии в Instagram-аккаунте Шлегеля, где стали появляться фотографии баварских ландшафтов.
По данным газеты, экс-депутат работает в Мюнхене как "директор стратегических проектов и операций" в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.
Роберт Шлегель был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов (с 2007 по 2016 год). С 2006 по 2007 год был пресс-секретарем движения "Наши", позже был избран его комиссаром.
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Госдума РФAcronisРоберт ШлегельГерманияНашиРоссияВ мире
Популярные комментарии
Российское гражданство на всякий случай оставляет, видимо бизнес. Его ведь с собой к гансам не утащишь, а там такой не откроешь. Вот такие "патриоты" обрабатывают молодежь в движениях, типа "наши". Нашист он есть нашист.
3 декабря, 09:29
P1Piter 1
3110002
Да никто его (их) не выбирал.
3 декабря, 09:28
P1Piter 1
3200001
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