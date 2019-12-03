Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал " Коммерсанту ", почему решил переехать в Германию.

По словам экс-парламентария, переезд – это личное дело его семьи. Он подчеркнул, что не является общественной и публичной фигурой уже более трех лет, а также не состоит в политических партиях, поэтому имеет полное право на смену места жительства.

"Я этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России", - отметил Шлегель.

При этом экс-депутат считает, что продолжить карьеру в бизнесе было бы проще в России, однако этот вариант не решает его личных задач.

Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщило, что бывший парламентарий получил гражданство Германии. Издание обратило внимание на фотографии в Instagram-аккаунте Шлегеля, где стали появляться фотографии баварских ландшафтов.

По данным газеты, экс-депутат работает в Мюнхене как "директор стратегических проектов и операций" в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis.